Вологда, 20 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Вологде подозреваемая в убийстве девятилетней девочки дала признательные показания, об этом 20 сентября сообщили в региональном главном управлении СКР.

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«В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребёнка на почве возникших неприязненных отношений», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, тело девятилетней девочки со следами насильственной смерти было найдено вечером 18 октября в одной из квартир Вологды. По подозрению в убийстве была задержана 40-летняя хозяйка квартиры. По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел.

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