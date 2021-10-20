Якутск, 20 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. После вынужденной посадки в якутском Среднеколымске самолёта с вахтовыми работниками следователи якутского следственного отдела на транспорта начали проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Об этом 20 октября сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Bombardier

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«Предварительно установлено, что 19 октября 2021 года в дневное время самолёт Bombardier Q 300 осуществлял рейс по маршруту Среднеколымск — Певек. В ходе полёта у самолёта сработал датчик падения давления масла в правом двигателе. Командир воздушного судна принял решение о возврате на аэродром вылета», — говорится в сообщении.

Самолёт с шестью членами экипажа и 44 пассажира на борту благополучно приземлился на аэродроме в городе Среднеколымск.

Как сообщало ИА REGNUM, летевший на Чукотку самолёт с вахтовыми работниками вынужденно сел из-за неисправностей в якутском городе Среднеколымск. 40 человек отправлены резервным бортом в пункт назначения, четверо остаются в гостинице. В Певек их должны отправить 20 октября.

Проверку по факту инцидента начала якутская транспортная прокуратура.