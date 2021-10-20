Кабул, , 12:10 — REGNUM Родственники погибших террористов-смертников получат земельные участки. Об этом заявил и. о. министра внутренних дел Афганистана Сараджуддин Хаккани, говорится в сообщении представителя министерства Кари Саида Хости в Twitter.

Афганские боевики Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Хаккани провёл встречу с семьями погибших террористов в пятизвездочной гостинице Intercontinental в Кабуле. Этот отель построили для приема иноcтранных туристов при короле Захир-шахе, который правил страной с 1933 по 1973 год.

Глава МВД вручил участникам встречи деньги и одежду. Боевиков, погибших в результате устроенных ими же терактов, он назвал «героями ислама и страны» и подчеркнул, что «жертвы мучеников» высоко оценены.

«В конце встречи он раздал по 10 тысяч афгани (более 110 долларов) и одежду семьям… и пообещал для каждой земельный участок», — написал Хости.

Как сообщало ИА REGNUM, власть в Афганистане с середины августа принадлежит радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представители этого движения 20 октября прибыли на переговоры в Москву.

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