Москва, 20 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Во вторник, 19 октября, рубль передвинул максимумы прошлого года в паре с долларом, отправив котировки в район 70,65 руб. «Американец» закрылся неподалеку от нижней границы расширенного диапазона. Сегодня, 20 октября, пара начала торги с «бычьего гэпа» и теперь пытается вернуться к отметке 71 руб. Пара евро/рубль слегка отошла от уровня 82 руб., отмеченного в конце прошлой недели, однако более внятному восстановлению мешает зона 82,60 руб. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, российская валюта продолжает пользоваться эффектом от ралли на энергетических рынках, а на этой неделе получает преимущество от ослабления хватки долларовых «быков», которые взяли паузу, ранее протолкнув индекс USD к годовым максимумам. В США сезон корпоративной отчетности в самом разгаре, и большинство компаний рапортует о солидных результатах несмотря на перебои в цепочках поставок и пандемию. Это в свою очередь подрывает защитный спрос на доллар и благоприятно отражается на динамике рисковых активов в целом, отметил эксперт.

Он добавил, что в краткосрочной перспективе не исключены новые попытки роста «россиянина», однако на данном этапе риски «медвежьей» коррекции повышаются, особенно по мере приближения к уровню 70 руб. По его словам, Brent сегодня умеренно дешевеет, и угроза отката нарастает, особенно в свете некоторого охлаждения цен на природный газ. Он отметил, что если нефть не сможет вернуться к росту и превысить отметку 86 долларов в ближайшее время, продавцы могут активизироваться, что утянет за собой рубль. В этом случае пара может с легкостью вернуться выше 71 руб. Однако при текущей расстановке сил фокус внимания пока направлен на упомянутые минимумы в области 70,65 руб., сказал он.