Сеул, 20 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Фанаты южнокорейской группы BTS посадили саженцы деревьев и кустарников в честь одного из участников бойз-бенда. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской федерации экологического движения (KFEM).

Dispatch Южнокорейская группа BTS

По их словам, 19 октября около 170 фанатов Ким Тхэ Хёна, известного также как V, собрались, чтобы посадить лес под названием «BTS V Forest No. 1» в рамках проекта по поддержке певца. Деревья и кустарники были высажены у моста в парке Jamsil Hangang в Сеуле.

Известно, что фанаты участника южнокорейского бойз-бенда высадили четыре саженца дзельквы и 1200 саженцев спирей сливолистных.

Напомним, что в 2019 и 2020 годах фанаты другого участника группы RM реализовали проекты, в рамках которых были созданы «BTS RM Forest No. 1» и «BTS RM Forest No. 2».