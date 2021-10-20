Вашингтон, 20 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Число подписчиков онлайн-сервиса Xbox Game Pass растёт медленнее, чем планировала Microsoft. Об этом 20 октября сообщает «Игромания», ссылаясь на финансовую документацию компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Xbox Games Showcase

За прошедший год число подписчиков Game Pass выросло на 37,48%. При этом руководство компании планировало, что рост составит 47,79%.

Для сравнения, год назад показатель роста числа подписчиков составил рекордные 85,75%. Руководство Microsoft при этом ожидало рост лишь в 71%.