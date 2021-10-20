Мехико, 20 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Правительство Мексики депортировало в Колумбию бывшего лидера Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) Родриго Гранду, который был задержан на несколько часов Интерполом в международном аэропорту столицы. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на мексиканскую оппозиционную газету El Universal

Silvia Andrea Moreno Повстанцы из FARC

Интерпол действовал в соответствии с «красным» уведомлением, запрошенным Парагваем, который разыскивает его за предполагаемые преступления — похищение, преступный сговор и умышленное убийство. Однако он так и не был арестован мексиканскими властями.

Газета со ссылкой на федеральные источники сообщает, что после нескольких часов мексиканские власти решили не активировать «красное» уведомление против Гранды из-за иммунитета, предоставленного ему в соответствии с мирными соглашениями, подписанными с бывшим президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

Партия Comunes, членом которой является Гранда, подтвердила, что бывший лидер партизан возвращается в Колумбию после того, как мексиканские власти рассмотрели ситуацию, так и не арестовав его.

Гранда прибыл накануне в Мексику вместе с лидером партии Comunes Родриго Лондоньо, бывшим лидером колумбийских партизан, для участия в форуме, организованном Партией трудящихся.

Оба путешествовали с разрешения Специального суда за мир, который является механизмом для расследования и осуждения членов бывших Революционных вооруженных сил Колумбии — Народной армии, сотрудников сил безопасности и третьих лиц, участвовавших в вооруженном конфликте, от которого пострадала южноамериканская страна.

Гранда был одним из переговорщиков со стороны боевиков в диалоге с колумбийским правительством, который привел к мирному соглашению, подписанному в 2016 году и систематически нарушаемому правительством нынешнего президента Ивана Дуке, согласно многочисленным обвинениям.