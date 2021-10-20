Кемерово, 20 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Новым директором кузбасского музея-заповедника «Томская Писаница» стал Максим Головин. Об этом сегодня, 20 октября, сообщило министерство культуры и национальной политики региона.

(сс) Dmitry Afonin Наскальные рисунки. Томская писаница. Камень на вершине скалы

Уточняется, что ранее Головин работал на руководящих должностях в компаниях сферы информационных технологий.

«За время своей трудовой деятельности он участвовал в разработке и реализации социально значимых проектов сферы культуры, образования и медицины. Так, при его участии был разработан и внедрен мультимедийный проект Кузбасского государственного краеведческого музея «Интерактивная карта Кузбасса», — говорится в официальной информации.

Бывший директор музея-заповедника Алексей Стоянов покинул пост в начале октября. Он возглавил управляющую компанию в Шерегеше.