В Кузбассе назначен новый директор музея-заповедника «Томская Писаница»
Кемерово, 20 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Новым директором кузбасского музея-заповедника «Томская Писаница» стал Максим Головин. Об этом сегодня, 20 октября, сообщило министерство культуры и национальной политики региона.
Уточняется, что ранее Головин работал на руководящих должностях в компаниях сферы информационных технологий.
«За время своей трудовой деятельности он участвовал в разработке и реализации социально значимых проектов сферы культуры, образования и медицины. Так, при его участии был разработан и внедрен мультимедийный проект Кузбасского государственного краеведческого музея «Интерактивная карта Кузбасса», — говорится в официальной информации.
Бывший директор музея-заповедника Алексей Стоянов покинул пост в начале октября. Он возглавил управляющую компанию в Шерегеше.