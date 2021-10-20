Ярославль, 20 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» подписал контракт с нападающим Артемом Анисимовым. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соцсети клуба.

ХК «Локомотив» Артем Анисимов

Контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона 2021−2022 годов. Артем Анисимов — воспитанник ярославского «Локомотива», за ярославцев он играл с 2005 по 2007 годы, а также в сезоне 2012/2013.

В Национальной хоккейной лиге Артем Анисимов играл за «Чикаго», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус» и «Оттаву». В этом межсезонье заключил пробный контракт с «Колорадо», но полноценное соглашение форварду не предложили. Всего в НХЛ Анисимов провел 814 матчей и забил 188 шайб.

За ярославский «Локомотив» игрок будет выступать под 42-м номером. Ближайший матч «железнодорожники» проведут в пятницу 22 октября против «Барыса». Будет ли играть в этом поединке Артем Анисимов, пока неизвестно.