Подгорица, 20 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Согласно новым данным бюро занятости Черногории, в конце сентября 2021 на учете службы находилось 54 тысячи безработных, что на 11,5 тысячи больше, чем в том же месяце 2020 года.

Picserver.org Безработица

Уровень безработицы составляет 23,26 процента, тогда как год назад он составлял 18,29 процента. За год количество безработных женщин увеличилось на 7,3 тысячи до 32,4 тысячи, а количество безработных мужчин на 4,2 тысячи до 21,6 тысячи.

Число безработных студентов вузов сейчас составляет семь тысяч, а год назад было 4,5 тысячи.

На учете службы состоят 11 тысяч человек в возрасте до 30 лет, а год назад их было 6,5 тысячи, 38,3 тысячи безработных в возрасте от 30 до 60 лет, из которых 4,5 тысячи старше 60 лет.

С начала года работодатели объявили 16,1 тысячи вакансий, что на полторы тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.