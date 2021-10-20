В Черногории стремительно растет уровень безработицы
Подгорица, 20 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Согласно новым данным бюро занятости Черногории, в конце сентября 2021 на учете службы находилось 54 тысячи безработных, что на 11,5 тысячи больше, чем в том же месяце 2020 года.
Уровень безработицы составляет 23,26 процента, тогда как год назад он составлял 18,29 процента. За год количество безработных женщин увеличилось на 7,3 тысячи до 32,4 тысячи, а количество безработных мужчин на 4,2 тысячи до 21,6 тысячи.
Число безработных студентов вузов сейчас составляет семь тысяч, а год назад было 4,5 тысячи.
На учете службы состоят 11 тысяч человек в возрасте до 30 лет, а год назад их было 6,5 тысячи, 38,3 тысячи безработных в возрасте от 30 до 60 лет, из которых 4,5 тысячи старше 60 лет.
С начала года работодатели объявили 16,1 тысячи вакансий, что на полторы тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.