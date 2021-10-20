Никольское, Ленинградская область, 20 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Следственный комитет Ленинградской области опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела группу молодых людей и петербургского киберспортсмена Алексея Малышева незадолго до его смертельного избиения. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Пресс-служба СУ СК по Ленобласти. Кадры перед нападением на киберспортсмена.

Молодого человека с травмами и без верхней одежды обнаружил прохожий 17 октября у гаражей в областном городе Никольское. Врачам не удалось спасти Малышева. Позже выяснилось, что выпускника петербургского Политеха, возглавлявшего вузовскую команду по киберспорту, жестоко избили. Органы СКР возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего. По подозрению в причастности к гибели молодого человека были задержаны трое местных жителей в возрасте от 30 до 33 лет.

Как уточнили в ведомстве, один из них уже дал признательные показания и показал следователям, как избивали киберспортсмена. По данным следствия, в ночь с 16 на 17 октября у нападавших и Малышева, который был в Никольском в гостях у друзей, произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений.

В ходе конфликта злоумышленники набросились на парня и стали наносить ему удары. Затем погрузили молодого человека в багажное отделение «Газели», отвезли на кладбище, где вытащили из машины и продолжили избивать до потери сознания, после чего бросили и уехали. Затем мучители вернулись и, увидев, что потерпевший еще дышит, вновь погрузили его в багажник, привезли к заброшенным гаражам в ста метрах от больницы и выбросили из автомашины.

Видео: СУ СКР по Ленобласти