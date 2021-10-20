Челябинск, 20 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Челябинской области 19 октября выявили 425 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

С начала пандемии в регионе выявили уже 105 618 заразившихся. Вылечились 87 992 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 12 387 человек. Скончались от этой болезни ещё 28 граждан.