Нальчик, 20 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. На Эльбрусе на высоте 3500 метров впервые прозвучала симфоническая музыка. Концерт дали музыканты симфонического оркестра Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова, сообщили 20 октября в пресс-службе компании «Курорты Северного Кавказа».

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Первое выступление на такой большой высоте прошло в усеченном составе — играла группа духовых инструментов: туба, трубы, тромбоны, валторны и литавры. Они исполнили гимны Кабардино-Балкарии и Ленинградской области, а также фрагмент симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра».

По словам соорганизатора акции — композитора и пианиста Мурата Кабардокова, такой ограниченный состав был обусловлен погодными условиями.

«Готовить целый оркестр, раскладывать инструменты — долго, а на такой высоте и при минусовой температуре небезопасно для инструментов: если духовые еще выдержат, то струнным может быть плохо. По этой же причине мы решили не ехать выше», — заявил музыкант.

Один из участников концерта трубач Василий Алещенко, делясь своими впечатлениями, сообщил, что ему было трудно дышать на такой высоте, кружилась голова. Напомним, на высокогорье разреженный воздух может представлять опасность для многих туристов.