Горно-Алтайск, 20 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Республике Алтай за девять месяцев с начала года зарегистрировано 95 случаев отравлений алкоголем, 51 из которых завершился смертью отравившихся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Hugo Martins Спирт в огне

В большинстве случаев причиной смерти становится передозировка этиловым спиртом. При этом четыре человека умерли от отравления метиловым спиртом, трое — от отравления этиленгликолем. Ещё 11 человек скончались после распития изопропилового спирта.

«По сравнению с прошлым годом наблюдается рост отравлений суррогатами алкоголя с летальным исходом в 3,6 раза», — отметили в ведомстве.

Добавим, что всего за январь-сентябрь 2020 года 77 человек отравились спиртным, из них 30 скончались.