В Якутии ищут части ракеты-носителя, стартовавшей с космодрома «Восточный»
Якутск, 20 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Якутии началась эвакуация фрагментов разгонного блока ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной 14 октября с космодрома «Восточный». Работа предстоит сложная в связи с тем, что обломки разбросаны на большом расстоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе правительства республики.
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Чтобы перевезти топливный бак, его нужно будет разрезать на части и спускать с высоты каменистой неровной поверхности. Это очень сложная задача, подчеркнули спасатели.
Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома «Восточный» 14 октября. Её отделяющиеся части падали в Алданском и Кобяйском районах Якутии.