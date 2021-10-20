Якутск, 20 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Якутии началась эвакуация фрагментов разгонного блока ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной 14 октября с космодрома «Восточный». Работа предстоит сложная в связи с тем, что обломки разбросаны на большом расстоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе правительства республики.

Цитата из т/ф «Гибель адмиралов. Тайна одной авиакатастрофы». реж Сергей Краус. 2007. Россия Обломки

Читайте также: Жителей Якутии оповестили об опасности после запуска ракеты с «Восточного»

"Из-за удаленности, сложности рельефа в месте падения фрагментов эвакуация при помощи вертолета представляет значительные трудности. Часть фрагментов находится на склонах гор, в распадках, далеко от вертолетной площадки», — отметил руководитель оперативной группы спасателей Павел Алексеев.

Чтобы перевезти топливный бак, его нужно будет разрезать на части и спускать с высоты каменистой неровной поверхности. Это очень сложная задача, подчеркнули спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома «Восточный» 14 октября. Её отделяющиеся части падали в Алданском и Кобяйском районах Якутии.