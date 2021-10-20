Богота, 20 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен начинает визит в Колумбию с целью укрепления сотрудничества между двумя странами и решения различных вопросов двусторонней повестки дня. Об этом пишет Prensa Latina.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

По информации министерства иностранных дел, Блинкен примет участие в Боготе в диалоге на высоком уровне между Колумбией и США, направленном на укрепление сотрудничества в борьбе с наркотрафиком, нелегальной миграцией и региональной безопасностью.

Блинкен отправился в Колумбию после двухдневного пребывания в Эквадоре, где он встретился с президентом страны Гильермо Лассо.