Самара, 20 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Еще девять детских садов намерены ввести в эксплуатацию до конца текущего года в Самарской области в рамках национального проекта «Демография». Об этом 20 октября сообщил глава региона Дмитрий Азаров на расширенном заседании областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

По его словам, в регионе по каждому национальному проекту идет системная работа, которая дала уже свои результаты, заметные каждому жителю региона.

Так, в области до конца 2021 года намерены ввести в эксплуатацию еще девять детских садов на почти две тысячи мест.

«По национальному проекту «Культура» построены и капитально отремонтированы 17 сельских домов культуры, детские школы искусств, музыкальная школа. В муниципалитетах откроются новые модельные библиотеки», — сообщил глава региона, подчеркнув, что эти учреждения очень востребованы среди местных жителей.

Он также отметил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется поставить в медучреждения 78 единиц современной медицинской техники, также планируется открыть два амбулаторных центра онкологической помощи.

Он напомнил, что в рамках национального проекта «Образование» в текущем году оснащены цифровым и медиаоборудованием 47 школ, были открыты 64 «Точки роста». Помимо этого, с 1 сентября в Самаре свои двери открыли две новые школы. В настоящее время еще одна школа возводится в Тольятти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что уровень безработицы в Самарской области достиг допандемийного уровня.