Москва, 20 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В случае давления со стороны Молдавии Россия может оказать Приднестровью помощь и купировать это давление. Об этом 20 октября заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

«В 2006 году, когда началась полномасштабная экономическая блокада Приднестровья Молдавией и Украиной, Россия оказала мощную финансовую, гуманитарную и политическую поддержку. Тогда это ощутили все жители республики. Кризис удалось преодолеть», — заявил политолог.

«В нынешних условиях та же финансовая помощь вполне могла бы стать экстренным средством недопущения гуманитарной катастрофы», — пояснил Шорников.

«Что касается военных сценариев, то, пока на Днестре находятся российские миротворцы, я в вероятность вооруженного нападения не верю. Думаю, что опыт войны 08.08.2008 стал хорошим уроком для всех» — заключил эксперт.

Напомним, что из уст молдавских политиков стали звучать заявления о возможном размораживании конфликта в Приднестровье.