Ярославль, 20 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки коронавирусом заразилось максимальное число жителей за всю пандемию — 250 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

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Предыдущий максимум составлял 247 человек. За сутки подтверждены ещё 6 смертей от ковида. Ситуация с пандемией в регионе продолжает оставаться напряжённой. Растёт число госпитализированных и перепрофилированных под ковид коек. Власти просят жителей соблюдать все меры безопасности.