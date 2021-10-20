Чита, 20 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Власти Забайкалья решили вплотную заняться продвижением экологического туризма. Подробности сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Aleksandr Zykov Байкал

«Наша задача — дать людям, особенно в непростой эпидемиологической обстановке, возможность путешествовать по Дальнему Востоку и наслаждаться красотами и просторами природы. Для этого мы разрабатываем специальные схемы для зонирования рекреационных участков, готовим предложения для изменения законодательства.

Уже в 2022 году будут использованы новые формы работы для реализации крупных проектов по всему Дальневосточному федеральному округу», — пояснил чиновник.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, комментируя итоги совещания, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, отметил, что более 10% территории Забайкальского края — это ООПТ. Из них 4% имеют федеральный статус, остальное — региональные территории.

«У нас острая нехватка ресурсов, чтобы такие места хорошо обустраивать. Поэтому сотрудничество с крупнейшими компаниями для нас имеет принципиальное значение, несколько заказников уже создано с их помощью.

Мы стараемся сделать как можно более доступными для забайкальцев и жителей страны эти уникальные виды, сокровища природы. Поэтому планируем и дальше развивать, увеличивать количество особо охраняемых природных территорий», — сказал Александр Осипов.

По данным регионального минприроды за последние 10 лет общая доля таких территорий в Забайкалье выросла на 5,5%. Созданы три федеральные ООПТ: заказник «Долина дзерена», национальный парк «Чикой», национальный парк «Кодар». Также созданы восемь региональных ООПТ. В результате реорганизации ландшафтного заказника «Ивано-Арахлейский» создан одноименный природный парк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Прибайкальском национальном парке (соседняя с Забайкальем — Иркутская область) в 2021 году увеличилось количество туристов. По сравнению с 2020 годом, за пять тёплых месяцев парк посетили более 49 тыс. местных жителей и почти 38 тыс. гостей из других регионов России.

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