Брюссель, , 11:50 — REGNUM На сегодняшний день Европейский союз слишком сильно зависит от импорта газа. Об этом 20 октября заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента.

Урсула фон дер Ляйен Bmvg.de

«Газпром» выполнял долгосрочные контракты с нами, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал это в предыдущие годы. Европа сейчас слишком зависит от газа, и она слишком зависит от его импорта», — сказала она.

При этом фон дер Ляйен добавила, что, по ее мнению, одним из путей разрешения этой ситуации может стать «диверсификация поставщиков газа».

Кроме того, глава ЕК уточнила, что ЕС необходимо более быстро перейти к более чистой энергетической системе и при этом сохранить газ как «переходное топливо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организация «Федерация работодателей Украины» (ФРУ) заявила, что подорожание газа угрожает Украине остановкой производств, ситуацию следует признать критической.