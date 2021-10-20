Кишинёв, , 11:49 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о ратификации Стамбульской конвенции в стране. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба президента республики.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

«Молдова становится 35-м государством-членом Совета Европы (из 47), ратифицировавшим этот документ, также известный как Стамбульская конвенция», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что принятие конвенции якобы позволит в Молдавии бороться с насилием в отношении женщин, а также с насилием в семье.

Большинство парламента республики 14 октября поддержало ратификацию. Депутаты от Блока коммунистов и социалистов (БкиС) обратились в Конституционный суд с требованием признать документ противоречащим конституции Молдавии.

Депутат БКиС Григоре Новак отметил, что положения конвенции размывают понятие женщины, а также разрушают семейные ценности.

Стоит отметить, что положения Стамбульской конвенции, принятой в мае 2011 года, вызывают споры. В России её не ратифицировали. Общественные движения, выступающие в защиту традиционных ценностей, отмечают, что под «ширмой» защиты женщин документ внедряет механизмы разрушения семьи.

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