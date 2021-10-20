Екатеринбург, 20 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Свердловской области продолжают действовать 14 природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Площадь, объятая огнем, составляет 185,9 га. Из них локализовано 10 на площади 115,8 га.

За сутки благодаря работе пожарных и спецтехники удалось ликвидировать 5 природных пожаров.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается на южной окраине Екатеринбурга. Здесь задействованы более 200 человек — в том числе сотрудники МЧС и специалисты Уральской авиационной охраны лесов.