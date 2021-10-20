Прая, 20 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Назначенная послом России в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала в Instagram фотографию в дипломатическом мундире.

Duma.gov.ru Наталья Поклонская

https://www.instagram.com/p/CVPbPwEIKvk/

Пользователи пожелали ей удачи на новой должности, а некоторые назвали ее «самым красивым послом».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская назначена послом России в Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.