Салехард, 20 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом. При этом четыре случая зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 20 октября оперштаб ЯНАО.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 126 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 20 октября 52 710 заражения коронавирусом. Выздоровели 50 098 человек, 728 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).