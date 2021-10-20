Городовиковский район, Калмыкия, 20 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Житель Калмыкии получил реальный срок за управлением автомобилем в нетрезвом виде и применение насилия по отношению к сотруднику полиции. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Калмыкия.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Согласно материалам дела, в июле 2021 года житель Городовиковского района республики, уже имевший судимости, в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем ВАЗ «21 102». Сотрудник полиции попытался остановить нарушителя, однако тот включил передачу задней скорости своего автомобиля и, двигаясь задним ходом, протащил сотрудника полиции на расстоянии не менее трех метров.

Суд назначил подсудимому наказание в виде реального лишения свободы сроком на два года шесть месяцев, на три с половиной года он лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами. Приговор суда не вступил в законную силу.