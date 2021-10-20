Москва, 20 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Следовавший из Санкт-Петербурга в Грозный самолет вынужденно сел в аэропорту Шереметьево, сообщает 20 октября ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Vlad Volkov Шереметьево

«Самолет Санкт-Петербург — Грозный, экипаж которого доложил о неисправности системы кондиционирования, совершил благополучную посадку в Шереметьево», — сказал он.

Воздушное судно развернулось над Волгоградской областью, взяв курс на Москву. В пути он провел более двух с половиной часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Среднеколымске в Якутии 20 октября экстренно сел самолёт, летевший на Чукотку. Причиной аварийной посадки стала неисправность одного из двигателей.

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