Москва, 20 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Власти Москвы обсуждают введение локдауна на период с 30 октября по 7 ноября, под ограничения попадёт всё население вне зависимости от наличия прививки. Об этом сообщает 20 октября Forbes, ссылаясь на источники.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Улица Москвы

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«Ограничения коснутся всех, QR-коды действовать не будут», — отмечает издание.

Источник на ресторанном рынке рассказал, что в столице планируют закрыть торговые центры, рестораны и кафе, а также запретить массовые мероприятия. Источник в индустрии красоты добавил, что закроют, вероятно, салоны и парикмахерские.

Собеседники издания рассказали также о проекте указа мэра Москвы Сергея Собянина о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники». Согласно документу, «выходные дни» введут для всех организаций и ИП. Исключение сделают для организаций, которые не могут прекратить работу.

Локдаун введут в случае, если число заболевших COVID-19 в период с 21 по 28 октября превысит показатель, зафиксированный для недели с 13 по 20 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Её предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, идея будет обсуждаться 20 октября на совещании с президентом РФ.

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