Чойский район, Алтай, 20 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Сетевой магазин Республике Алтай оштрафовали на 300 тыс. рублей за систематическую торговлю просроченной продукцией. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, Арбитражный суд поддержал требование ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Просроченная продукция

Проверка магазина «Мария-Ра» в села Чоя была организована после жалоб покупателей. В итоге выяснилось, что в заведении реализовали продукты с истекшим сроком годности. Кроме того, в холодильном оборудовании было грязно — здесь лежали остатки продуктов.

«Сотрудниками не представлены личные медицинские книжки, не соблюдается масочный режим», — добавили в управлении.

В результате на владельцев магазина был наложен штраф, после чего те пожали жалобу в Арбитражный суд. Однако суд оставил постановление об административном наказании в силе.

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