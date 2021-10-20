Вашингтон, 20 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В сети обнародованы изображения нового внедорожника от американской компании GMC (подразделение, принадлежащее компании General Motors). Эскизы автомобиля распространила пресс-служба автопроизводителя.

GMC Эскизы нового внедорожника GMC

В компании не пояснили, что это за модель и не сказали о её перспективах. Также не сообщается будущее название машины.

Внешне автомобиль на изображении выглядит очень агрессивно. Колёса получились огромными, а кузов имеет множество граней. Световая оптика у машины узкая, а радиаторная решётка состоит из треугольных пластин.

Обращают на себя внимание трехсоставные боковые указатели поворота, размещенные в основании передних стоек кузова модели и стильный обтекаемый багажник на крыше.

По предварительной информации, внедорожник получит рамную конструкцию.

Ранее стало известно, что пикап GMC Hummer будет оснащаться батареями LG Energy Solution пятого поколения с повышенным содержанием никеля (более 80−90%).

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