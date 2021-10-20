На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы менее четырёх тысяч человек
Барнаул, 20 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 20 октября прививки получили 731 033 человека из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 3609 человек. Такие данные приводит оперштаб.
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Из общего числа привитых 42 990 жителей региона получили первую прививку (+800 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 678 470 человек (+2408 за сутки). Также известно о 9573 ревакцинированных (+401 сутки).
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 036 948 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции (+780 за сутки).
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