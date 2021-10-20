Из-за коронавируса выросла посещаемость нацпарков Дальнего Востока
Благовещенск, 20 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Особо охраняемым территориям в регионах Дальневосточного федерального округа начнут уделять больше внимания. Планы по их развитию обсудили на совещании в полпредстве президента РФ на Дальнем Востоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе правительства Амурской области.
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По словам министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, национальные парки ДФО посещают всё чаще. За два года количество посетителей возросло более, чем на десять тысяч человек. Такой прирост министр объяснил обстановкой, связанной с коронавирусом. Он считает необходимым создавать инфраструктуру в особо охраняемых природных территориях Дальнего Востока, в том числе с помощью нацпроектов «Экология» и «Туризм». План соответствующих мероприятий сформируют до 1 декабря 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году жители Алеутского района на Командорских островах Камчатки протестовали против включения всей территории острова Беринга в состав Национального парка. Коренное население убеждено, что не выживет в таких условиях, поскольку статус нацпарка налагает множество ограничений.