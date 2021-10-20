Уфа, 20 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. 668 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что всего в регионе за сутки выявили 78 805 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе справились с ней 68 219 человек, в том числе 648 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в республике констатировали смерть 37 пациентов с COVID-19. Прививку от этой инфекции поставили 1 479 634 человека, завершили вакцинацию 1 274 776 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 19 октября в Башкирии за сутки выявили 664 новых носителей коронавируса.