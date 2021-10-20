* талибами — запрещённая в России организация

Москва, 20 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с делегацией радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Встреча проходит за закрытыми дверями в «Президент-отеле», пишет ТАСС. Затем начнётся заседание по Афганистану в московском формате.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в российскую столицу приехала делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для переговоров в московском формате по Афганистану. В мероприятии примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и представители десяти стран, включая делегацию «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Планируется, что участники обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирование инклюзивного правительства.