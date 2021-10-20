Владикавказ, 20 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В правоохранительные службы столицы Северной Осетии 20 октября поступило сообщение о минировании аэропорта. Сотрудники экстренных служб проверили анонимное сообщение. Из здания эвакуировали людей, было отложено обслуживание рейсов, сообщили представители аэропорта. Но информация о бомбе, к счастью, не подтвердилась.

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«Проверка информации о минировании на данный момент завершена, информация не подтвердилась», — пишет «15-й Регион» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Владикавказа.

В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме. Напомним, двумя днями ранее в Северной Осетии проверялись сообщения о минировании 42 школ и железнодорожного вокзала. Они также не подтвердились.