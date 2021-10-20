Калуга, 20 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Калужской области с января по сентябрь 2021 года было зарегистрировано 41 убийство, 26 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, и 22 изнасилования. За девять месяцев в регионе раскрываемость убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, и изнасилований составила 100%. Этот показатель держится у калужских криминалистов последние четыре года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Оборудование криминалиста

Помимо расследования совершаемых в настоящее время преступлений криминалисты работают над раскрытием дел, приостановленных в прошлых годы. Ежегодно благодаря этой работе остаток дел прошлых лет в области сокращается на 30−40 преступлений. Сотрудники отдела криминалистики изучают дела, проводят ревизии изъятых вещественных доказательств, выявляют следы и назначают по ним экспертизы. Нередко по одному объекту могут проводиться повторные исследования, так как методы и способы экспертов постоянно совершенствуются. Это позволяет сейчас идентифицировать те следы, которые невозможно было детально изучить ранее. Проверяются показания свидетелей, при необходимости они допрашиваются вновь.

За девять месяцев 2021 года раскрыто 34 преступления, совершенных в прошлые годы, из которых восемь особо тяжких преступлений — четыре убийства и четыре преступления против половой неприкосновенности. Так, к 10 годам лишения свободы приговорен 50-летний житель Кировского района за преступления, совершенные в 2011 году. Мужчина был признан виновным в изнасиловании. Выйти на след преступника помогло исследование вещественных доказательств, современные возможности генетики и работа по постановке судимых лиц на геномный учет. Направлено в суд для рассмотрения дело об убийстве девушки, совершенном летом 2005 года в Тарусе. В качестве обвиняемого по данному делу привлечен житель Ставрополья, находившийся во время совершения преступления в Тарусе. Установить его причастность удалось благодаря работе криминалистов с вещественными доказательствами, свидетелями и базами данных.

Коллектив отдела криминалистики калужского управления СК России составляют руководитель, шесть следователей-криминалистов и специалист-полиграфолог. Отдел криминалистики оказывает практическую и методическую помощь следователям в раскрытии наиболее сложных преступлений. Как правило, их подключают к делу, когда преступление совершено в условиях неочевидности, виновное лицо не установлено и требуется проведение большого комплекса мероприятий.