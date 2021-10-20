Барнаул, 20 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 20 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 5975 человек, причём сразу 22 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 782 (за сутки данные не поменяли), из них 276 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки цифры оставили прежними). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 195 человек, +37 за сутки) и ОРВИ (56 709 человек, +224 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1346 детей (+33 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (83 853 человека, +382 за сутки) новый вирус победили 60 692 человека (всего +114 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований — 8857 (+2421) за сутки.

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