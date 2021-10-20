Сеул, 20 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи рассматривает возможность временного снижения налога на топливо, чтобы облегчить финансовую нагрузку на потребителей из-за роста цен на бензин. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра, министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

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По его словам, решение по данному вопросу будет принято до конца недели, а меры, которые будут приняты, начнут действовать со следующей недели.

Министр финансов напомнил, что цены на сырую нефть поднялись до самого высокого уровня с октября 2018 года и вряд ли в ближайшее время снизятся.

По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, на утро 20 октября средняя стоимость бензина по стране составила 1736,5 воны (~$1,48) за литр. За последний месяц стоимость бензина выросла на 5%, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 30%.