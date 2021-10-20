Лондон, 20 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Британская компания Land Rover готовит премьеру особой серии Range Rover SV Golden Edition. Изображения с будущей новинкой распространил портал Car.watch.

Car.watch Range Rover SV Golden Edition

Дебют внедорожника нового поколения должен состояться до конца нынешнего года. Однако ещё до этого события британский автопроизводитель представил лимитированную серию модели под названием SV Golden Edition. Этот автомобиль предназначен исключительно для авторынка Японии.

Версия SV Golden Edition собрана корпоративным тюнинг-ателье SVO на базе версии Autobiography. Авто выделяется синим цветом кузова с золотыми акцентами, 22-дюймовыми колёсными дисками, панорамным люком и некоторыми другими деталями экстерьера.

Внутри машины появилось большое количество деревянных вставок. Автопроизводитель укомплектовал автомобиль небольшим холодильником, цифровой «приборкой», системой мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, а также тачскрином для управления климатической системой.

В движение модель приводит пятилитровый компрессорный двигатель на 565 л. с. (700 Нм).

Стоимость новинки составит 200 000 долларов (около 14,2 млн рублей).

Ранее команда испытателей из Land Rover протестировала на трассе Нюрбургринг (Германия) кроссовер Range Rover нового поколения. Ожидается, что новая модель получит восьмицилиндровый «движок» с двойным турбированным наддувом рабочим объёмом 4,4 литра.

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