Москва, 20 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Российские нефтяные компании предложили использовать свое оборудование для майнинга криптовалют, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Василия Шпака.

Биткоин

Проект снабжения близлежащих центров обработки данных от электричества через сжигание попутного нефтяного газа был направлен на рассмотрение в Минцифры и Центробанк.

Как полагают эксперты, проект может быть интересен иностранным инвесторам, в том числе из Китая, где майнинг запрещен. При этом в России закон, регулирующий порядок оборота цифровых валют, все еще не принят, уточняется в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы департамента защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг Народного банка Китая (Центробанк страны) Инь Юпин призвал жителей страны «держаться подальше» от биткоина и других криптовалют.

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