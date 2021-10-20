Воронеж, 20 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Воронежской области установлен очередной печальный рекорд по смертности среди пациентов с коронавирусом, об этом 20 октября сообщили в пресс-службе облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

«Смертность от коронавируса бьет рекорды день за днем. За прошедшие сутки в регионе скончались 57 человек», — сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области.

Накануне, 19 октября, сообщалось о 55 скончавшихся за сутки ковид-пациентах. Общее число жертв инфекции в регионе составило 6 568 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным на 20 октября, в Воронежской области в ковид-стационарах находятся 7 239 пациентов, число свободных коек составляет менее 7%.