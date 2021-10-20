Вашингтон, 20 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Российский нападающий Александр Овечкин сократил отставание от Бретта Халла в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 октября сообщает.

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин забил гол в ворота «Колорадо Эвеланш». Для него эта шайба стала четвёртой в сезоне в трёх матчах.

Всего на счету Овечкина стало 734 гола в НХЛ. По этому показателю он приблизился к результату американского форварда Бретта Халла, у которого 741 заброшенная шайба.

Ранее Овечкин превзошёл результат Марселя Дионна (731). Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), замыкает тройку Яромир Ягр (766).