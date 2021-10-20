Зеленогорск, Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 32-летняя состоятельная женщина, владеющая четырьмя дорогими автомобилями, более 600 раз нарушила правила дорожного движения, за что ей были начислены штрафы на общую сумму более 1,5 миллиона рублей (с учетом исполнительского сбора).

Fas.gov.ru Штраф

Как рассказали 20 октября в пресс-службе УФССП по Санкт-Петербургу, 32-летняя нарушительница за полтора года ни разу не оплачивала административные штрафы, попав на контроль не только в службе судебных приставов, но и в ГИБДД.

Судебные приставы вынесли постановления на запрет регистрационных действий в отношении принадлежащих молодой женщине автомобилей Infiniti, Bentley, BMW 5 и Cadillac.

«Обнаружить автоледи удалось на посту в Зеленогорске сотрудникам ГИБДД <…> Транспортное средство — Infiniti, принадлежащее должнице, было изъято и передано на ответственное хранение», — отметили в УФССП.

Нарушительница частично оплатила задолженность — 200 тысяч рублей — но если задолженность в ближайшее время не будет погашена полностью, автомобиль Infiniti будет передан на реализацию.