Москва, 20 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении морского порта Приморск в Ленинградской области, сообщает 20 октября сайт правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

В территорию порта включены новые участки. На них планируется разместить инфраструктурные объекты, к примеру, для временного хранения грузов, а также стационарное навигационное оборудование.

В правительстве уточнили, что мощность комплекса составит 35,6 млн тонн в год. В порту будут перегружать уголь, минеральные удобрения, контейнеры, сельскохозяйственную продукцию и другие грузы.