Глава Самарской области сообщил о снижении уровня безработицы в регионе
Самара, 20 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Самарской области достиг допандемийного уровня. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на расширенном заседании областного правительства.
По его словам, за девять месяцев текущего года индекс производства товаров в базовых видах экономики в сравнении с 2019 годом увеличился на четыре процента, реальная заработная плата выросла на 4,6%, инвестиции в основной капитал увеличились на 15,2%. А в строительной отрасли объем выполненных работ вырос на 41,6%.
Азаров отметил, что в 2021 году в области начали работать 20 новых производств. В регион пришли новые крупные инвесторы, а уже работающие компании развивают свой бизнес.
«Уровень общей безработицы в Самарской области к концу лета опустился ниже допандемийного значения — до 2,9% (в 2019 г. было 3,9%). Это меньше, чем в среднем по России», — сообщил он, добавив, что в регионе уменьшилась доля неформальной занятности.
«Здесь сказываются и те решения, которые мы приняли по самозанятым гражданам, и та работа, которая организована Правительством и муниципалитетами на всей территории региона», — подчеркнул глава региона.