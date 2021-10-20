Самара, 20 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Самарской области достиг допандемийного уровня. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на расширенном заседании областного правительства.

Антонио Берни. Безработица. 1934

По его словам, за девять месяцев текущего года индекс производства товаров в базовых видах экономики в сравнении с 2019 годом увеличился на четыре процента, реальная заработная плата выросла на 4,6%, инвестиции в основной капитал увеличились на 15,2%. А в строительной отрасли объем выполненных работ вырос на 41,6%.

Азаров отметил, что в 2021 году в области начали работать 20 новых производств. В регион пришли новые крупные инвесторы, а уже работающие компании развивают свой бизнес.

«Уровень общей безработицы в Самарской области к концу лета опустился ниже допандемийного значения — до 2,9% (в 2019 г. было 3,9%). Это меньше, чем в среднем по России», — сообщил он, добавив, что в регионе уменьшилась доля неформальной занятности.

«Здесь сказываются и те решения, которые мы приняли по самозанятым гражданам, и та работа, которая организована Правительством и муниципалитетами на всей территории региона», — подчеркнул глава региона.