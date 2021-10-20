Москва, , 11:16 — REGNUM В комитете Госдумы по охране здоровья настаивают на чёткой и понятной системе оценки результатов реализации проекта по новой системе оплаты труда медицинских работников, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

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С 1 ноября инициатива будет тестироваться в пилотном проекте в семи регионах страны. Новая система расчета заработной платы включает оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты.

«Я считаю, что обязательно до внедрения пилотного проекта нужно выстроить чёткую и понятную систему оценки результатов самого проекта. Разработать четкие и понятные критерии, по которым можно будет выявить все плюсы и минусы и сделать выводы и принять правильные решения», — отметил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

К обсуждению результатов пилотного проекта обязательно нужно привлечь экспертное сообщество, а также самих медицинских работников, которые уже получили заработную плату по новой системе, предложил парламентарий.

«Они, как никто другой, смогут оценить эффективность этой инициативы. Обсуждение самих результатов должно быть широким», — сказал Огуль.

Ранее в Минтруде пояснили, что пилотный проект запускают в семи регионах — Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, а также в Якутии и Севастополе.