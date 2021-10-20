Воронеж, 20 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Воронежской области в стационарах находятся 7 239 пациентов с коронавирусом. Данные привели 20 октября в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Mos.ru Койки

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Всего в Воронежской области, по данным на 20 октября, была развернута 7 751 койка для пациентов с COVID-19, в 57 медучреждениях региона. На 09:00 20 октября в стационарах находится 7 239 заболевших. Таким образом, на данный момент остаётся 512 свободных коек для лечения пациентов, или около 6,4% от общего числа развернутых коек.

Число свободных мест в стационаре сокращается ежедневно — так, накануне, 19 октября, сообщалось о 7 218 заболевших, находящихся в больницах.