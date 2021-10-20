Магас, 20 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Ингушетии выявлен факт крупного хищения электроэнергии. Владелец незаконной майнинг-фермы нанес ущерб при производстве криптовалюты почти на 2 млн рублей. В отношении похитителя возбудили административное производство, материалы дела переданы в правоохранительные органы для уголовного преследования, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

Криптовалюта. Биткоин

Факт обустройства незаконной майнинг-фермы был установлен в ходе внеплановых контрольных мероприятий в городе Карабулаке. Энергетики выявили производство криптовалюты в нежилом частном доме.

«Объем похищенного ресурса превысил 437 тысяч киловатт-часов. Цифра равна 33-летнему объему потребления Карабулакской городской больницы», — говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее в Ингушетии было завершено расследование уголовного дела о хищении электроэнергии на 29,3 млн рублей. Производство биткоинов было выявлено в сельском поселении Троицкое Сунженского района в 2020 году.