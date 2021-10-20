Джакарта, 20 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо протестировал созданный в стране бронированный автомобиль. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Президент Индонезии Джоко Видодо

«Машина, которую я тестировал в Таракане, действительно отличная. Весь кузов и стекло имеют пуленепробиваемое покрытие. Это P6 ATAV V1, тактическая машина, принадлежащая силам безопасности президента», — написал Джоко Видодо в Twitter.

https://twitter.com/jokowi/status/1450422076708319232

Автомобиль собирается в Индонезии и выпускается серийно.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии в настоящее время прилагает усилия для предотвращения роста случаев заражения коронавирусом.