Китайское судно потерпело крушение у побережья Южной Кореи
Сеул, 20 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В результате крушения в Желтом море у побережья Южной Кореи рыболовецкого судна, которое шло под флагом КНР, девять китайских рыбаков спасены и судьба еще шестерых неизвестна. Об этом 20 октября сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайское генконсульство в Кванджу.
Отмечается, что судно затонуло возле берегов города Кунсан в провинции Чолла-Пукто.
В то же время, как уточняет агентство Yonhap, 239-тонное китайское судно вело промысел в южнокорейской исключительной экономической зоне, для чего им было получено необходимое разрешение.
Также указывается, что в зоне крушения китайского судна проводится поисково-спасательная операция, осложняемая большими волнами.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября пассажирское моторное судно Permata Lestari II, принадлежащее компании PT Atosim Lampung Pelayaran врезалось в коралловый риф вблизи острова Ломбок