Сеул, 20 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В результате крушения в Желтом море у побережья Южной Кореи рыболовецкого судна, которое шло под флагом КНР, девять китайских рыбаков спасены и судьба еще шестерых неизвестна. Об этом 20 октября сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на китайское генконсульство в Кванджу.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1876

Отмечается, что судно затонуло возле берегов города Кунсан в провинции Чолла-Пукто.

В то же время, как уточняет агентство Yonhap, 239-тонное китайское судно вело промысел в южнокорейской исключительной экономической зоне, для чего им было получено необходимое разрешение.

Также указывается, что в зоне крушения китайского судна проводится поисково-спасательная операция, осложняемая большими волнами.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября пассажирское моторное судно Permata Lestari II, принадлежащее компании PT Atosim Lampung Pelayaran врезалось в коралловый риф вблизи острова Ломбок